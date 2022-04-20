Кардиолог Кореневич назвала самый вредный для сердца алкогольный напиток

Кардиолог Анна Кореневич рассказала, что пиво из всех алкогольных напитков хуже всего влияет на сердце. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным ИА Nation News, она отметила, что для сердца вредны любые алкогольные напитки, кроме красного сухого вина. Но пиво является самым неполезным.

Кореневич отметила, что пивной пенке содержится кобальт, который дает большую нагрузку на сердечную мышцу. Кроме того, этот напиток насыщает кровь углекислым газом, что повышает риск варикоза. Также пиво разрушает клетки головного мозга и провоцирует гормональные сбои.

Ранее психиатр Владимир Каторгин рассказал, что от похмелья лучше всего помогает жирный бульон. Он отметил, что это работает с физиологической точки зрения, так как жир способствует более правильному всасыванию алкоголя, что помогает быстрее восстанавливаться.

Каторгин добавил, что что также следует пить побольше жидкости. Хорошо в таких случаях подходит минеральная вода с газом. А вот опохмеляться врач не советует, так как это может иметь неприятные последствия.