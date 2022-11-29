Здоровье 29 ноября 2022, 23:28 Карантин ввели в Элисте из-за распространения гриппа и ОРВИ

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В Элисте объявили карантин из-за высокого риска распространения гриппа и ОРВИ. Такой информацией поделились представители Роспотребнадзора. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Постановление о введении карантина подписал главный санитарный врач Калмыкии. Теперь школьники не смогут помещать массовые мероприятия.

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Ранее в России приняли решение не вводить ограничения из-за оспы обезьян. Как заявили представители Роспотребнадзора, на данный момент в подобным изменениях нет особого смысла.

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