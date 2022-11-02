Россия не будет вводить ограничения из-за оспы обезьян | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 00:25 Россия не будет вводить ограничения из-за оспы обезьян Роспотребнадзор: в России нет необходимости в дополнительных мерах из-за оспы обезьян РИА "Новости"

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Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для исключения рисков попадания на территорию России вируса оспы обезьян. Дополнительные меры вводиться не будут. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе надзорного органа рассказали, что Всемирная организация здравоохранения в данный момент сохраняет за оспой обезьян режим ЧС. Однако в нашей стране необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры нет.

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В ведомстве напомнили, что с начала вспышки этого вируса в России были выявлены два случая заболевания. Оба пациента заразились оспой после поездок по Европе. Они уже здоровы и находятся дома.

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«Благодаря своевременной изоляции пациентов и оперативно принятым противоэпидемическим мерам удалось избежать возникновения цепочки заражений», — говорилось в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре пояснили, что к таким мерам относится усиление санитарно-карантинного контроля на российской границе, информирование медучреждений, а также возможность оперативного тестирования на оспу обезьян.

Представители ведомства также рассказали, что Россия оказывает научную поддержку дружественным странам в этом вопрос. В том числе, научный центр «Вектор» поставляет тест-системы в страны ближнего и дальнего зарубежья.