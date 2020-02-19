Карантин по коронавирусу под Тюменью закончился. Людей отпускают домой

Карантин россиян, которых эвакуировали из Китая в Тюменскую область, завершился. Люди разъезжаются по своим домам.

Как пишет «РИА» Новости об этом сообщила журналистам директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

По ее словам, официальное окончание карантина наступило 19 февраля.

«Официально карантин закончился сегодня с наступлением 19 февраля… Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт. Они улетают рейсом на Москву. Сегодня до конца дня все, кто хочет, уедут туда, куда они планировали», — сообщила Куликова.

Из карантина в тюменском санатории россияне разъедутся по 44 городам. Большинство из них собираются в Москву. Вернутся люди в Санкт-Петербург, Барнаул и другие города.