Здоровье 15 декабря 2023, 09:25 Капремонт начался в терапевтическом корпусе больницы имени Филатова в Москве Собянин: больница им. Филатова в Москве покажет новый уровень оказания медпомощи Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве начался капитальный ремонт терапевтического отделения № 4 больницы имени Филатова. После проведения работ пациентов ждут современные кабинеты и новый уровень оказания медпомощи, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В многопрофильных клиниках сконцентрирован уникальный врачебный опыт и научный потенциал. Поэтому, создавая в городе инновационную медицинскую инфраструктуру, их модернизируем в первую очередь», — отметил он.

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В учреждении обновят кабинеты терапии, неврологии, реабилитации, реанимации и интенсивной терапии, трансфузиологии, компьютерной томографии.

Больница имени Филатова — это один из крупнейших в России медицинских центров. Там есть многопрофильный круглосуточный стационар, родильные дома, лечебно-диагностические службы, женские консультации.

Кроме этого, в сентябре заработал флагманский центр для оказания скорой и неотложной помощи по новому стандарту. Также в конце ноября в тестовом режиме в помощь врачам в медицинском учреждении появились роботы-помощники, которые доставляют еду и другие принадлежности, провожают пациентов и делятся советами о поддержании здоровья. Из-за внешнего сходства с кошкой их назвали робокошками.