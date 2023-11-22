Здоровье 22 ноября 2023, 13:35 Робокошки появились в московских больницах Ракова: в московских больницах появились роботы-помощники — робокошки Сайт мэра и правительства Москвы

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В московских больницах появились роботы-помощники, которые доставляют еду и медицинские принадлежности, провожают пациентов и делятся советами о поддержании здоровья. Из-за внешнего сходства с кошкой их назвали робокошками. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас в тестовом режиме в городских клинических больницах № 67 имени Л. А. Ворохобова, № 15 имени О. М. Филатова и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского пациентам и врачам начали помогать робокошки», — уточнила она.

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По ее словам, робопомощники разгружают сотрудников больниц и помогают им сосредоточиться на выполнении своих обязанностей. Они безопасны в использовании и ориентируются в пространстве при помощи камер, а 3D-сенсоры помогают останавливаться перед препятствиями, сохраняя безопасную дистанцию.

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Чтобы включить робота, нужно прикоснуться к дисплею, выбрать интересующий пункт в меню и нажать на кнопку «Поехали!». Заряда их батареи хватает на сутки.

Если пилотный проект признают успешным, то такие робокошки появятся и в других столичных больницах.

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