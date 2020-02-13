Калининградский главврач объяснился за камеры в кабинетах гинекологов

Главврач калининградского роддома № 4 Олег Седнев, где были обнаружены камеры в кабинетах гинекологов, назвал видеозапись не только законной, но и необходимой.

«Эти съемки не носят личный характер, на них практически исключено изображение пациента, идентифицировать его невозможно. Видно рабочее место врача. Информация вся закрытая», — сказал он, отметив, что расширить объем получаемой информацию невозможно технически.

Седнев рассказал об устройстве камер. По его словам, затемнение позиции пациента «проводится на аппаратном уровне при монтаже самой камеры», его невозможно изменить.

Во вторник стало известно, что в женской консультации роддома в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры. Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова рассказала РИА «Новости», что была возмущена и написала жалобу в местный минздрав, а также в прокуратуру.

Екатерина считает, что съемка нарушает ее права, тем более ее никто не предупредил. Она требует убрать камеры.

Следователи начали доследственную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Олег Седнев заявил, что камеры установлены для контроля качества помощи и в целях антитеррористической безопасности.