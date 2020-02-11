Женщины заметили в кабинете гинеколога в Калининграде камеры. Минздрав ответил, что это общественное место

Екатерина Серебрянникова рассказала, что находясь на приеме в кабинете УЗИ, она заметила камеру, направленную на кушетку, где проходят процедуры. О видеосъемке ее никто не предупреждал, подчеркнула она.

Пациентка проконсультировалась с юристами, которые подтвердили, что это незаконно. После чего она направила обращение в местное министерство здравоохранения. Реакция Минздрава не заставила себя долго ждать.

«Они ответили быстро. Ответ был таким, что консультация — это публичное место», — рассказала девушка.

Серебрянникова не сдалась и направила следующее обращение, с требованием прекратить незаконную съемку, но уже в региональную прокуратуру. Ведомство переадресовало обращение в роддом, откуда получило ответ, что медучреждение не нарушает права пациентов.

В результате, по факту установки камер в кабинетах гинекологов Калининграда была организована доследственная проверка сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.