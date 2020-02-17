Жириновский предложил не принимать на работу соискателей без прививок

С такой инициативой политик выступил на парламентских слушаниях в Госдуме на тему «Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Законодательное регулирование».

«Одни делают прививки, другие не делают. Нужна статистика. Если большинство заболевших гриппом, любым, не обязательно коронавирусом, это те, кто не делал прививки, тогда давайте в закон, Трудовой кодекс, внесем дополнение: не принимать на работу лиц, которые отказываются от прививки против болезни», — заметил Жириновский

Глава ЛДПР обратил внимание на то, что отсутствие прививок нарушает права других работников.

«Руководителям предприятий (необходимо. — Прим. ФАН) дать указания от имени санитарного врача нашей страны — разрешить гражданам оставаться дома даже при отсутствии [больничного] бюллетеня, чтобы оградить коллективы (от заражения. — Прим. ФАН), — резюмировал Жириновский.