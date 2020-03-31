    31 марта 2020, 21:54

    Какое средство профилактики коронавируса эффективнее: маски, перчатки или антисептики?

    Дарья Морозова

    Не стоит пренебрегать ни одним из трех средств профилактики: ни масками, ни перчатками, ни антисептиком — считает врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    По его словам маски являются эффективными в течение двух часов — потом их надо менять. Также есть многоразовые маски из хлопчатобумажной ткани, которые можно стирать.

    Антисептики Зайцев рекомендовал выбирать на спиртовой основе.

    «Коронавирус может передаваться контактным путем через руки: мы можем почесать нос, глаз», — уточнил он.

    Также врач рассказал, что резиновые перчатки — обязательное средство защиты для врачей Коммунарки. Пользоваться ими можно и в обычной жизни. Главное — не забывать каждый день их дезинфицировать, иначе не будет никакого толка.

    Ранее стало известно, что главный врач Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко подхватил коронавирус. Позже он сам подтвердил в Facebook, что получил положительный результат теста. Медик признался, что тронут беспокойством людей, но чувствует себя хорошо.