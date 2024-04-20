Эксклюзив 20 апреля 2024, 18:52 «Какая политика, если человеку плохо?» Бокерия — о взаимодействии врачей в мире Академик Бокерия: здоровье человека вне политики, врачи должны взаимодействовать

Читать 360tv в

Здоровье человека должно оставаться вне политики, и в сотрудничестве медиков из разных государств не должно быть ограничений. Такое заявление в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка» сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Какая может быть политика, если человеку плохо и он может умереть? <…> Я категорически против того, чтобы какие-то запреты существовали во взаимодействии врачей разных стран», — подчеркнул ученый.

Реклама

Бокерия отметил, что работал во многих странах, проводил операции даже на Кубе — и всегда находил общий язык с коллегами.

«Мы друг друга понимаем без слов», — поделился Бокерия.

Сейчас, по мнению собеседника «360», у России не так много международных контактов в сферах медицины, образования и культуры, но их нужно развивать.

«Конечно, надо дружить, надо договариваться. Связи нужны, чтобы наши люди лучше жили. Это относится к медицине, образованию, культуре. <…> Я за то, чтобы руководители государств встречались, договаривались — чуть-чуть, а дальше мы уже сами», — с улыбкой произнес он.

В том же интервью Лео Бокерия предположил, почему основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому не помогли прививки от ковида. Возможно, он не консультировался с врачами и самостоятельно принимал решения о своем здоровье, отметил академик.