Эксклюзив 20 апреля 2024, 12:15 «А кто запретит?» Почему Жириновскому не помогли прививки от ковида Академик Бокерия: Жириновского могло сгубить увлечение вакцинацией

Читать 360tv в

Политик Владимир Жириновский был невероятно образованным и эмоциональным человеком, рассказал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия в интервью журналистке Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка». Он также порассуждал о возможных причинах смерти политика.

Специалист не стал исключать возможность того, что на болезнь политика могло повлиять чрезмерное увлечение вакцинацией. Если он действительно поставил себе за короткий период времени сразу восемь прививок, то могли возникнуть осложнения, указал Бокерия.

Реклама

Он добавил, что не может с точностью ответить на вопрос о причине смерти Жириновского, так как не знает подробностей. По его мнению, основатель ЛДПР мог не консультироваться с врачами и самостоятельно принимать решения о своем здоровье и проходить повторные вакцинации.

«А кто запретит?» — задался вопросом Лео Бокерия.

Он охарактеризовал Жириновского как «невероятно доброго, остроумного, благожелательного человека».

Академик вспомнил, как политик приезжал в институт, чтобы больше о нем узнать, и после экскурсии по зданию Бокерия и основатель ЛДПР пошли пить чай.

«Мы попили этот чай, больше ничего не пили. <…> И выходим через заднюю дверь кабинета. И надо же такому случиться, в этот момент шла небольшая толпа на ученый совет», — отметил Лео Бокерия.

Он с иронией добавил, что Жириновский моментально отреагировал на идущих неподалеку людей.

«Он первый вышел, и я смотрю, он встал передо мной как стена, я даже выйти не могу. Он их пропустил, ко мне повернулся. У него реакция на небольшие группы людей была потрясающая, я сам убедился», — заключил академик.

Ранее в Сети появилась видеозапись с политическими прогнозами, которые делал Жириновский. Основатель ЛДПР предсказывал войну между ЦАХАЛ и Ираном в 2024 году и предупреждал, что этот конфликт нужен Израилю.