    18 марта 2020, 15:50

    Как правильно питаться во время карантина? Комментарий врача

    Дарья Морозова

    Гречка стремительно исчезает из магазинов после объявления пандемии коронавируса. Как сбалансировано питаться, если вы на карантине, рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин. Об этом сообщило ИА «Федерал-пресс».
    Как правильно питаться во время карантина? Комментарий врача

    По его словам, основное правило: меньше быстрых углеводов, больше овощей и зелени, достаточное количество белка. Белок помогает вырабатывать антитела к инфекции.

    На карантине удобнее всего запасаться продуктами с большим сроком годности. Например, крупами, макаронами, тушеным мясом, овощами, зеленью, молочными продуктами. В частности, кисломолочными — для улучшения пищеварения.

    Также, если вы здоровы, можно устроить домашнюю тренировку. Чтобы восполнить недостаток свежего воздуха — почаще открывайте окна, сидите на балконе. Главное, не переохладиться.

    Ранее диетолог Джузеппе Руссолилло сообщил, какие продукты помогут иммунитету противостоять коронавирусу. По его словам, в рацион важно добавить фрукты, овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.