Как правильно питаться во время карантина? Комментарий врача

По его словам, основное правило: меньше быстрых углеводов, больше овощей и зелени, достаточное количество белка. Белок помогает вырабатывать антитела к инфекции.

На карантине удобнее всего запасаться продуктами с большим сроком годности. Например, крупами, макаронами, тушеным мясом, овощами, зеленью, молочными продуктами. В частности, кисломолочными — для улучшения пищеварения.

Также, если вы здоровы, можно устроить домашнюю тренировку. Чтобы восполнить недостаток свежего воздуха — почаще открывайте окна, сидите на балконе. Главное, не переохладиться.

Ранее диетолог Джузеппе Руссолилло сообщил, какие продукты помогут иммунитету противостоять коронавирусу. По его словам, в рацион важно добавить фрукты, овощи, цельные зерна, постное мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.