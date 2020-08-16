Двухнедельный карантин для прилетающих, заполнение анкет и введение QR-кодов, все это вряд ли позволит Европе снизить уровень инфицирования даже на тысячные доли процентов. Пассажиры, как мухи в банке варенья, все в той или иной степени «запачкались».

Об этом в своем Telegram-канале написал главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников. Свой пост он посвятил карантинным мерам, принятым в Европе. По мнению врача, все они имели смысл на раннем уровне распространения коронавируса, сейчас они выглядят наивными, смешными и не имеют практической пользы.

«Вот интересно — снизит это уровень инфицирования хоть на 0,00001%? Или это все просто ритуалы, призванные отпугнуть коронавирус, такие же по эффективности как бубен шамана, призывающего дождь?» — задался вопросом Мясников.

Он напомнил, что страны не вечно будут за железным занавесом, и когда-нибудь откроются. Поэтому неплохо было бы заранее знать, кто предпринял «ритуальные действия», кто рекомендует те или иные решения.

«Хотя я понимаю, что действия тут могут быть только зеркальными и места для маневра у нас будет не много», — резюмировал доктор.

Несколькими днями ранее Александр Мясников заявил, что российская вакцина не лучше и не хуже других. Он подчеркнул, что после прививок возможны единичные осложнения.