Мясников оценил возможность осложнений после прививки от COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о возможности появления осложнений после прививки от коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что препарат от COVID-19 не является гонкой престижа, а работой всех государств в одном направлении. По его словам, тем не менее для России было важно оказаться на полшага впереди других.

«Сегодня любая вакцина от коронавируса — это априори усеченный короткий путь испытаний, так происходит во всех странах. И, конечно, ни мы, ни кто-то другой сегодня не может сказать, что знаем про вакцины все. Тем более, про вакцины от коронавируса», — процитировало медика РИА ФАН.

Специалист считает, что наша вакцина не лучше и не хуже американской. Он уточнил, что осложнения при вакцинации в единичных случаях возможны. Точно так же они могут появиться от препарата, произведенного в любой стране.