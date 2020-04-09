    09 апреля 2020, 08:31

    Южнокорейские ученые не нашли признаков мутации коронавируса

    Эля Данилюк

    Ученые из Южной Кореи провели ряд исследований генома коронавируса. Выяснилось, что признаков для его мутации пока нет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Кореи.
    Южнокорейские ученые не нашли признаков мутации коронавируса

    В эксперименте участвовали около 70 образцов вируса от пациентов внутри страны. Ни в одном из тестов СОVID-19 не было обнаружено никаких изменений. Поэтому вероятность ошибок во время тестирования исключена. К такому выводу пришли южнокорейские специалисты.

    Полученные данные ученые обещали передать во Всемирную организацию здравоохранения.

    В Южной Корее число зараженных COVID-19 перевалило за десять тысяч, около 60% из них выздоровели.

    Накануне российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Они сослались на исследования, в которых у некоторых пациентов наблюдались эпилептические признаки или рассеянное сознание, при этом нарушений в работе легких не было, сообщило РИА ФАН.

    Ранее еще один вирусолог из России напомнил, что вирусы могут очень быстро мутировать. Поэтому необходимо постоянно отслеживать этот процесс, чтобы в случае чего можно было незамедлительно скорректировать разработку вакцины.