Южнокорейские ученые не нашли признаков мутации коронавируса

В эксперименте участвовали около 70 образцов вируса от пациентов внутри страны. Ни в одном из тестов СОVID-19 не было обнаружено никаких изменений. Поэтому вероятность ошибок во время тестирования исключена. К такому выводу пришли южнокорейские специалисты.

Полученные данные ученые обещали передать во Всемирную организацию здравоохранения.

В Южной Корее число зараженных COVID-19 перевалило за десять тысяч, около 60% из них выздоровели.

Накануне российские вирусологи предупредили о некрозе мозга из-за коронавируса. Они сослались на исследования, в которых у некоторых пациентов наблюдались эпилептические признаки или рассеянное сознание, при этом нарушений в работе легких не было, сообщило РИА ФАН.

Ранее еще один вирусолог из России напомнил, что вирусы могут очень быстро мутировать. Поэтому необходимо постоянно отслеживать этот процесс, чтобы в случае чего можно было незамедлительно скорректировать разработку вакцины.