Вирусолог рассказал, как мутация коронавируса отразится на вакцине
Ведущий научный сотрудник институт клинической и экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов оценил сообщения о расшифровке генома коронавируса и объяснил, почему важно отслеживать мутацию вируса. Об этом сообщил сайт kp.ru.
Чепурнов отметил, что вирусы мутируют довольно стремительно. За этим процессом важно следить, чтобы скорректировать разработку вакцины.
«Это процесс неизбежный, поскольку генетической основной большинства вирусов является РНК, а она подвергается спонтанным мутациям в тысячу раз чаще, чем ДНК. Именно поэтому очень часто происходят изменения и отклонения. Поэтому важно и полезно следить за этой ситуацией и с научной точки зрения, и с практической, потому что это может оказать влияние на разработку вакцины», — пояснил вирусолог.
По словам специалиста, если произойдет серьезная мутация коронавируса, придется учитывать все изменения при создании вакцины.