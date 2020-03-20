Вирусолог рассказал, как мутация коронавируса отразится на вакцине

Чепурнов отметил, что вирусы мутируют довольно стремительно. За этим процессом важно следить, чтобы скорректировать разработку вакцины.

«Это процесс неизбежный, поскольку генетической основной большинства вирусов является РНК, а она подвергается спонтанным мутациям в тысячу раз чаще, чем ДНК. Именно поэтому очень часто происходят изменения и отклонения. Поэтому важно и полезно следить за этой ситуацией и с научной точки зрения, и с практической, потому что это может оказать влияние на разработку вакцины», — пояснил вирусолог.

По словам специалиста, если произойдет серьезная мутация коронавируса, придется учитывать все изменения при создании вакцины.