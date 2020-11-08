Юрист рассказал, кого принудительно отправят в больницу с COVID-19

«Устанавливается обязательная госпитализация лиц, которые имеют положительный тест на коронавирус, в случае, если у данных пациентов нет возможности лечиться в отдельной комнате. Либо у них есть совместно с ними проживающие пожилые родственники», — сказал Матвеев.

По словам юриста, если пациент не согласен ложиться в больницу, вопрос о госпитализации выносит суд: «С учетом того, что коронавирусная инфекция представляет опасность не только для самого гражданина, но и для иных лиц, судом будет приниматься решение о принудительном помещении гражданина в стационар».

Собеседник сравнил эту практику с принудительным лечением больных с психиатрическими диагнозами, «если они представляют опасность для себя и для окружающих».

«Аналогичные правила наверняка будут действовать в отношении больных с установленным диагнозом COVID-19. В этой ситуации граждане, конечно, ссылаются на Конституцию, свободу передвижения, возможность отказаться от лечения. Но это инфекционное заболевание относится к особо опасным, представляет угрозу не только для самого гражданина, но и для других», — пояснил Матвеев.

После отказа от госпитализации в суд должны идти медицинские работники, добавил он.