Юрист объяснил, как получить компенсацию за врачебную ошибку

В случае неправильного лечения пациент может рассчитывать на возмещение как причиненного, так и морального вреда. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Екатерина Третьякова

По ее словам, юридическая практика показывает, что компенсировать моральный вред гораздо проще. Для этого достаточно косвенной связи связи между врачебной ошибкой и перенесенными пациентом или его близкими эмоциональными страданиями. Эти иски гораздо чаще подлежат удовлетворению.

«С компенсацией морального вреда проще — тут уже сложился единый подход, в том числе подверженный в одном из последних решений Верховного Суда, <…> когда для компенсации морального вреда достаточно и косвенной связи между ошибкой врача и страданиями пациента/его близких родственников», — отметила юрист.

Если же речь идет о возмещении ущерба, связанного с неправильным лечением и врачебной ошибкой, ситуация становится заметно сложнее. В этом случае требуется установить наличие прямой связи между ошибкой врача и причиненным пациенту вредом, отметил Екатерина Третьякова.

Ранее сообщалось, что выплату на аренду жилья назначили для 3,6 тысячи врачей из Подмосковья. Это новая мера поддержки, установленная губернатором региона Андреем Воробьевым. Она доступна медицинским работникам 18 специальностей.