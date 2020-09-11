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    11 сентября 2020, 12:36

    Юлия Тимошенко победила коронавирус

    Ксения Басырова

    Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса. Правда, последствия все еще присутствуют.
    Юлия Тимошенко победила коронавирус

    «Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook.

    Она также подтвердила, что общее состояние Тимошенко улучшилось, но еще нужно побороть последствия заболевания. У политика до сих пор наблюдается воспаление легких. Однако лечение помогает и скоро, по словам Сороки, Тимошенко «вернется к нормальной жизни».

    В августе стало известно о госпитализации Юлии Тимошенко в тяжелом состоянии. Врачи поставили диагноз — заражение новой коронавирусной инфекцией. СМИ писали, что политика подключили с аппарату искусственной вентиляции легких. У Тимошенко долгое время держалась высокая температура.

    Сама Тимошенко также делилась подробностями своего состояния во время болезни. Она рассказала, что у нее «поменялось ощущение реальности». Также политик поблагодарила врачей за лечение и близких за поддержку и молитвы.

    Новости SMI.FM