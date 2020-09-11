Юлия Тимошенко победила коронавирус

Депутат Верховной Рады Украины Юлия Тимошенко вылечилась от коронавируса. Правда, последствия все еще присутствуют.

«Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен», — написала пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook.

Она также подтвердила, что общее состояние Тимошенко улучшилось, но еще нужно побороть последствия заболевания. У политика до сих пор наблюдается воспаление легких. Однако лечение помогает и скоро, по словам Сороки, Тимошенко «вернется к нормальной жизни».

В августе стало известно о госпитализации Юлии Тимошенко в тяжелом состоянии. Врачи поставили диагноз — заражение новой коронавирусной инфекцией. СМИ писали, что политика подключили с аппарату искусственной вентиляции легких. У Тимошенко долгое время держалась высокая температура.

Сама Тимошенко также делилась подробностями своего состояния во время болезни. Она рассказала, что у нее «поменялось ощущение реальности». Также политик поблагодарила врачей за лечение и близких за поддержку и молитвы.