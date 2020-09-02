Заболевшая COVID-19 Юлия Тимошенко рассказала о своем состоянии
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала на своей странице в Facebook о борьбе с COVID-19. По ее словам, кризис уже миновал, хотя до выздоровления пока еще далеко.
«Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже… А сегодня наконец кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни», — написала Тимошенко.
Она поблагодарила всех, кто переживал за ее здоровье, поддерживал и просил не сдаваться.
О том, что у Тимошенко выявили COVID-19, стало известно 23 августа. Положительный результат теста на коронавирус получили и члены ее семьи. Позже украинские СМИ сообщили, что депутат сейчас проходит курс интенсивной терапии и ее могли подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Официального подтверждения этой информации пока не было.