Journal of Affective Disorders: вегетарианцы более склоны к депрессии | 360°

Здоровье 18 октября 2022, 20:04 Journal of Affective Disorders: вегетарианцы более склоны к депрессии

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Бразильские ученые выяснили, что те люди, которые едят мясо, в два раза реже сталкиваются с депрессией, чем вегетарианцы. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Journal of Affective Disorders.

По их данным, на ментальное здоровье влияет калорийность рациона, содержащееся в нем количество белка и микроэлементов. Чем меньше питательных веществ — тем выше риск депрессии, подчеркнули ученые.

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Также они отметили, что люди с психическими проблемами чаще склонны отказываться от мяса, так как при депрессии многие испытывают чувство вины.

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«Было обнаружено, что у людей, которые исключили мясо из рациона, была более высокая распространенность депрессивных эпизодов», — уточнили ученые.

Ранее индийский врач Датук Мохтар рассказал, что вегетарианцы менее подвержены хроническим заболеваниям. Он отметил, что мясо и молочные продукты способны вызывать в организме воспалительные процессы. Также, по словам врача, возрастает риск инсульта и атеросклероза. Отказ от животных продуктов улучшает работу печени и почек, заключил он.