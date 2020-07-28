Ясновидящая рассказала, для кого опасна грядущая магнитная буря

Ясновидящая Елена Батыр рассказала, для кого может быть опасна магнитная буря, которая пройдет 28 и 29 июля.

По ее словам, явление не окажет ощутимого влияния на здоровье людей, однако может нарушить бытовые планы и вызвать сбои в работе техники, информирует Life.

«Обычно магнитные бури влияют на голову, на работу мозга, в больницах возникает наплыв пациентов, но в этот раз такого не случится», — уточнила она.

Специалист отметила, что остерегаться бури нужно тем, кто страдает нестабильным эмоциональным фоном. В группе риска будут люди с психологическими проблемами. Явление может вызвать повышение тревожности, волнения и страха. Чтобы избежать серьезных последствий, Батыр порекомендовала не выходить гулять на улицу.

Ранее «360» сообщал, что терапевт Павел Воробьев опроверг заявления о негативном воздействии магнитных бурь на здоровье. Воробьев отметил, что в Сети есть большое количество статей, авторы которых утверждают, что магнитные бури способны нарушить работу живого организма. По его словам, все эти материалы не имеют авторитетного научного подкрепления.