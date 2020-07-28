Терапевт опроверг мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье человека

28 и 29 июля ожидается мощная геомагнитная буря, которая способна привести к сбоям в работе электронных устройств и телефонов. Терапевт Павел Воробьев объяснил, что людям не стоит бояться негативного воздействия этого явления на здоровье.

«Я никогда не слышал, чтобы это как-то сильно влияло на людей. Это скорее из области фантастики», — пояснил врач.

Воробьев отметил, что в Сети есть большое количество статей, авторы которых утверждают, что магнитные бури способны нарушить работу живого организма. По его словам, все эти материалы не имеют авторитетного научного подкрепления, информирует телеканал «Звезда».

Ранее врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков заявил, что резкая перемена погоды, которая называется «погодной пилой» может стать причиной плохого самочувствия и усугубить хронические заболевания. Он посоветовал тем, кто находится в зоне риска, носить свободную и дышащую одежду, головной убор и пить много воды. Помимо прочего, специалист порекомендовал принимать лекарства согласно расписанию и при необходимости сразу обращаться к врачу.