Японский врач рассказал о шансе стать лежачим больным после COVID-19

В Японии пришли к выводу, что иногда последствия коронавируса страшнее самого заболевания. Лежачими больными после COVID-19 стали более трети пациентов.

Мнение специалистов озвучил для РИА «Новости» врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata clinic. Тяжелые последствия после COVID-19 в основном наблюдают у молодых людей.

«Как раз та возрастная категория, в которой течение болезни считается наиболее легким, дает более тяжелые последствия после заболевания», — подчеркнул медик.

Он заметил, что у каждого пациента наблюдают несколько симптомов коронавируса. Наиболее распространенный — слабость, причем это состояние может продлиться долго, вплоть до нескольких лет. У заразившихся отмечают деперссивное состояние, «туман в голове», головные боли и ломоту в теле, трудности при дыхании и учащенное сердцебиение. Люди также сталкиваются с бессонницей, потерей аппетита, выпадением волос, отсутствием обоняния и вкусовых ощущений.

Хирахата подчеркнул, что со временем симптомы ослабнут, но вряд ли исчезнут бесследно в будущем. Пациентов при этом он разделил на две условные категории. Первая ощущает слабость после движения, которая сразу не проходит.

«У людей этой категории высок риск значительного ухудшения состояния. <…> До потери способности двигаться и превращения в лежачего больного. У нас масса таких случаев. Это один из типов последствий», — пояснил врач. Синдром хронической усталости он назвал одним из наиболее распространенных после коронавируса.

У второй усталость наваливается сразу после движения, а состояние больного COVID-19 обычно сильно не ухудшается. Поддержать организм, по мнению японского специалиста, поможет в таком случае прием аминокислот BCAA.

«Побочные явления от коронавируса совершенно иные, чем при других вирусных заболеваниях. Какими бы тяжелыми ни были эпидемии гриппа, лежачих больных в результате не появлялось. В данном случае страшно то, что высок риск стать лежачим больным», — заключил Хирахата.