Яблочную диету назвали опасной для здоровья

Приверженцы яблочной монодиеты могут навредить своему здоровью. При ее соблюдении в организм поступает слишком много клетчатки. А ее излишек чреват обострением болезней желудочно-кишечного тракта.

Если человек страдает колитами, язвой или гастритом, то диета на яблоках только усугубит ситуацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много», — пояснили в ведомстве.

Специалисты отметили, что из-за обильного поступления фруктовых кислот также вероятно начало воспалительных процессов в желчном пузыре.

В целом яблоки полезны: в них содержатся витамины группы B и бета-каротин, аскорбиновая кислота и другие полезные микроэлементы. В косточках этих плодов также присутствует гликозид амигдалин — вещество, которое является противораковым витамином В17. В умеренном количестве оно полезно, а в чрезмерном — ядовито.

При покупке яблок следует обращать внимание на их внешний вид. На плодах не должно быть пятен, помятостей или следов начинающегося гниения.