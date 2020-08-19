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    19 августа 2020, 08:35

    Яблочную диету назвали опасной для здоровья

    Александра Ломейко

    Приверженцы яблочной монодиеты могут навредить своему здоровью. При ее соблюдении в организм поступает слишком много клетчатки. А ее излишек чреват обострением болезней желудочно-кишечного тракта.
    Яблочную диету назвали опасной для здоровья

    Если человек страдает колитами, язвой или гастритом, то диета на яблоках только усугубит ситуацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

    «Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много», — пояснили в ведомстве.

    Специалисты отметили, что из-за обильного поступления фруктовых кислот также вероятно начало воспалительных процессов в желчном пузыре.

    В целом яблоки полезны: в них содержатся витамины группы B и бета-каротин, аскорбиновая кислота и другие полезные микроэлементы. В косточках этих плодов также присутствует гликозид амигдалин — вещество, которое является противораковым витамином В17. В умеренном количестве оно полезно, а в чрезмерном — ядовито.

    При покупке яблок следует обращать внимание на их внешний вид. На плодах не должно быть пятен, помятостей или следов начинающегося гниения.

    Новости SMI.FM