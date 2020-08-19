Россиянам напомнили, как выбирать и хранить яблоки

В России 19 августа отмечают Яблочный Спас. Специалисты собрали для потребителей несколько советов, которые помогут выбрать хорошие яблоки. Есть их тоже лучше, придерживаясь нехитрых правил.

Немаловажную роль играет внешний вид плода, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Покупая яблоки в магазине, стоит внимательно их осмотреть. Ни пятен, ни помятостей, ни следов начинающего гниения на них быть не должно. Эксперты объяснили, что подгнившее яблоко содержит микотоксин. Его вырабатывают плесневелые грибы. Вещество влияет на иммунную систему, структуру клеток и хромосом.

Зачастую яблоки продают в упаковке, на которой есть указание наименования, страны происхождения, даты сбора и фасовки плодов. Она также содержит сведения о сроке годности и условиях хранения товара. Если яблок больше трех килограммов, то упаковка должна быть жесткой.

Чтобы яблоки дольше хранились при транспортировке, их покрывают воском или другими специальными препаратами — чтобы предотвратить процесс гниения. Перед употреблением их следует хорошо промыть горячей водой.

Летние сорта яблок в среднем хранятся около 2-4 недель. Если сорт осенний или зимний, то спокойно пролежит от семи месяцев до года.