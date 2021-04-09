«Известия»: интерес россиян к COVID-тестам снизился вдвое

Россияне стали реже сдавать тесты на COVID-19 и антитела к вирусу. С начала года продажи лабораторных исследований в целом сократились на 18%, в денежном выражении сдача анализов на антитела сократилась на 51%.

Эксперты объяснили падение спроса на диагностику стабилизацией ситуации с коронавирусом в стране, сообщила газета «Известия».

Пик сдачи ПЦР-тестов и анализов на антитела пришелся в том числе на январь 2021 года. После объявления о снятии большинства ограничений люди начали готовиться к выходу с удаленного режима работы и проверялись на наличие инфекции и иммунитет к ней. Возвращение спроса возможно, если снова начнется рост заболеваемости ковидом.

В профильных компаниях заметили, что люди стали больше интересоваться лабораторной диагностикой. Это указывает на более ответственное отношение россиян к своему здоровью. Из платных анализов пациенты выбирают те, что определяют уровень гормонов, глюкозы и содержание в организме витамина D.

Многие тестируют на коронавирус домашних животных. В марте кошек тестировали на 14% больше, чем в январе, а собак — вдвое чаще.