Из отеля Four Seasons в Москве госпитализировали 14 китайцев

Сообщается, что группа туристов из Китая состоит из 14 человек: мужчин, женщин, детей. Восемь из них обнаружили повышение температуры тела до 39 градусов и выше.

Приехавшие в отель медики оказывают помощь обратившимся. В ближайшее время станет известно, могут ли они быть заражены коронавирусом.

«Подтвержденных случаев коронавируса нет», — сообщила «360» руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Полина Беляева.

Она пояснила, что в столице анализы на определение коронавируса 2019-nCoV проводят лаборатории Роспотребнадзора. Одна из них находится в «Центре гигиены и эпидемиологии», вторая — в Противочумном центре.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве. Департамент здравоохранения Москвы и Управление Роспотребнадзора выступают с официальным опровержением… Результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов отрицательный», — сказано в заявлении Депздрава Москвы.

Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет.

В ведомстве уточнили, что бригады Скорой медицинской помощи выезжали в отель Four Seasons к группе туристов из Китая, «что обусловлено повышенными вниманием ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики».

Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные в находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась.