Слухи о первом заболевшем коронавирусом в Москве не подтвердились

Секретариат вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой не подтвердил, что у пациента одной из инфекционных больниц Москвы обнаружен коронавирус. В департаменте здравоохранения Москвы и столичном управлении Роспотребнадзора также заявили, что в России вируса 2019-nCoV нет.

Ближе к полуночи в ночь с 30 на 31 января в социальных сетях распространилась информация о том, что один из пациентов инфекционной больницы в Москве подозревают заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV. Якобы вместе с этим человеком было доставлено еще несколько с похожими симптомами. Их всех разместили в стационаре, а бригаду медиков отправили на карантин.

«31 января пройдет заседание оперативного штаба, где обсудят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в России», — цитирует Голикову телеканал «Звезда».

«У тех госпитализированных, которые были у нас, ничего не было выявлено», — рассказала «360» руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы Полина Беляева.