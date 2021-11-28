Итальянские ученые показали первое изображение штамма «омикрон»

Итальянские ученые показали первое изображение шиповидного белка штамма коронавируса «омикрон». Новый вариант вируса имеет большее количество мутаций, чем «дельта».

Сделанную в лаборатории реконструкцию опубликовало РИА «Новости». Агентство получило изображение из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус»). На кадре слева изображен белок штамма «дельта», а справа — «омикрона». Если у первого варианта количество мутаций достигает 18, то у нового варианта их насчитывается 43.

«Ясно видно, что вариант „омикрон“ имеет гораздо больше мутаций, чем вариант „дельта“ (уже сам по себе очень разнообразный). Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека», — заявил представитель медучреждения.

Он добавил, что вирус сумел адаптироваться к человеческому виду. Дальнейшие исследования должны выяснить, стал ли коронавирус опаснее.

Ранее версию появления «омикрона» озвучил глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Он заявил, что штамм мог появится после мутации в организме не до конца вылечившегося человека с ослабленным иммунитетом.