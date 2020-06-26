Названо условие для появления коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян

Около 70 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции потребуется, чтобы создать групповой иммунитет. Такую оценку дали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По словам директора научного центра Роспотребнадзора Рината Максютова, это минимальное количество для надежного иммунитета. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Будет определено количество доз, которое необходимо для того, чтобы вакцинировать то минимально необходимое количество населения, чтобы сформировать надежный коллективный иммунитет. По нашим оценкам, это будет порядка 70 миллионов доз вакцины Ринат Максютов

По оценке главы Роспотребнадзора Анны Поповой, первая промышленная партия вакцины от коронавируса появится в России уже в начале осени. Сейчас в испытаниях препарата принимают участие добровольцы. Первые 18 человек получили препарат на прошлой неделе. Оставшимся 20 добровольцам сделали уколы 23 июня.

Сейчас эпидемия коронавируса в России пошла на спад. Всего в стране по состоянию на 26 июня выявлено 620 794 случая заболевания. Выздоровели 384 152 пациента, 8781 человек умер от COVID-19.