Российскую вакцину «Спутник V» разрешили использовать в Мексике

«Cofepris только что выдала разрешение на экстренное использование вакцины „Спутник V“, разработанной Центром имени Н. Ф. Гамалеи», — сообщил заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля.

Онотметил, что теперь есть возможность вакцину испортировать и использовать.

О договоренности о поставках вакцины «Спутник V» заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес 25 января после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Российскую вакцину разрешили использовать власти многих странах: Белоруссии, Аргентины, Сербии, Алжира, Палестины, Венгрии, Парагвая, Ирана, Гвинеи, Туниса и других стран.

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». После публикации мировые специалисты заявили об эффективности российской вакцины.