Гинцбург рассказал об использовании тестов на поддельный ковид-сертификат

Правительство России не собирается массово использовать тест, выявляющий отсутствие в крови специфических антител. Они позволяют определить, что вакцинации не проводилась, а предъявленный ковид-сертификат является поддельным.

Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, этот тест не будут даже коммерциализовать. Тест был создан в рамках конкретной задачи по проверке статистических эпидемиологических данных. Они связаны с использованием вакцины «Спутник V». Массовое использование не планировалось изначально.

«У нас в голове такого не было, потому что, с моей точки зрения, это работа [по выявлению поддельных сертификатов] МВД, прокуратуры, следственных органов и так далее. Если нужна какая-то специальная экспертиза, это другое дело», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что подделка сертификатов равносильна подделке проездных документов и денег.

Ранее адвокат Ильдар Фазлеев предупредил, что граждане, пользующиеся поддельными сертификатам, могут попасть под уголовную статью. По его словам, виновных могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей. Распространителей фейков могут посадить в тюрьму на срок до двух лет.