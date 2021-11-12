Россиянам напомнили о наказании за поддельные сертификаты о вакцинации от ковида

Россияне, использующие поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, могут попасть под уголовную статью. Об этом предупредил адвокат Ильдар Фазлеев.

«В отношении граждан, которые используют поддельные сертификаты о вакцинации, может быть возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ („Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков“ — прим. ред.), наказание по которой предусматривает в том числе и штраф до 80 тысяч рублей», — поделился с «360» информацией юрист.

Распространителям фейковых сертификатов также грозит наказание по этой же уголовной статье до двух лет лишения свободы.

Накануне оперштаб по борьбе с пандемией сообщил о разработке законопроекта по введению QR-кодов о вакцинации на транспорте, в общепите и магазинах. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал идею ввести коды на законодательном уровне великолепной. По его словам, эта мера уже доказала свою эффективность в Москве, когда власти прошедшим летом на время ограничили доступ в общественные места для непривитых.