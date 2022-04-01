Исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет начнутся через неделю

Исследования вакцины против коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет будут проходить в Москве, отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Начать их планируется в конце следующей недели.

Проходить исследования будут в нескольких столичных клиниках, отмети Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках <…> Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — отметил директор Центра имени Гамалеи.

Исследования с участием детей 6-11 лет, по слова Гинцбурга, будут проходить так же, как и с участием подростков.

В мире растет заболеваемость ковидом. Власти Шанхая ввели крупнейший локдаун за два года пандемии. На подъем числа заражений коронавирусом в Европе сможет повлиять и перемещение украинских беженцев. Специалисты не исключают появления новой волны коронавируса, но из-за коллективного иммунитета она не будет так же опасна, как предыдущие.

Некоторые эксперты разделяют мнение о том, что штамм «омикрон» может стать последней вариацией коронавируса. Однако, как отметили в ВОЗ, пока нельзя утверждать об этом достоверно.