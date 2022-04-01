Исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет начнутся через неделю
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет начнутся в Москве
Исследования вакцины против коронавируса «Спутник М» для детей 6-11 лет будут проходить в Москве, отметил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Начать их планируется в конце следующей недели.
Проходить исследования будут в нескольких столичных клиниках, отмети Гинцбург в беседе с РИА «Новости».
«Исследования будут проходить в Москве, в нескольких клиниках <…> Через неделю начнется работа, в конце следующей недели начнут прививать», — отметил директор Центра имени Гамалеи.
Исследования с участием детей 6-11 лет, по слова Гинцбурга, будут проходить так же, как и с участием подростков.
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