Здоровье 20 февраля 2024, 10:56 Искусственный интеллект обработал более 350 тысяч маммограмм по ОМС в Москве Ракова: ИИ обработал свыше 350 тысяч маммограмм в рамках системы ОМС в Москве РИА «Новости»

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С момента внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в медицинскую практику в Москве алгоритмы компьютерного зрения проанализировали более 350 тысяч маммограмм в рамках системы ОМС. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, подключение ИИ позволило существенно снизить нагрузку на рентгенологов и ускорить процесс диагностики рака молочной железы. Этому способствовало двойное чтение исследований, в котором участвуют искусственный интеллект и врач-рентгенолог, что существенно повышает точность диагностики и скорость предоставления результатов пациентам.

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«У нейросетей сегодня огромный потенциал для повышения эффективности скрининговых программ: московские ученые установили, что умные алгоритмы ускоряют двойное описание маммограмм более чем в восемь раз», — подчеркнула заммэра.

Нейросети стали вводить в московское здравоохранение в 2020 году.

Недавно в столице создали первый набор данных для обучения ИИ поиску заболеваний мозга. Он поможет компаниям, которые разрабатывают системы автоматического анализа компьютерных томограмм.