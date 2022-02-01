Голикова: россияне скоро смогут оформить инвалидность без документов

Россиянам к 2024 году не нужно будет предоставлять документы для установления инвалидности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В прошлом году власти начали тестировать систему «заочного и обезличенного освидетельствования», то есть результаты медико-социальной экспертизы и программа реабилитации оформляются в электронном виде.

«К 2024-му инвалидность будет устанавливаться без запроса документов от человека», — сказала Голикова.

Помимо этого, в 2021 году россиян начали информировать о льготах и выплатах, которые им положены. Например, при рождении ребенка родителям сообщают о возможности получить детские пособия и льготы с привязкой к региону его проживания. В течение трех лет около 80 миллионов россиян смогут получать социальную поддержку по одному предзаполненному заявлению на портале госуслуг или вообще без него.

Также, по словам Голиковой, 80% россиян к 2024 году смогут получать результаты тестов более чем на 40 инфекций в течение 24 часов. В прошлом году в России разработали семь тестов для диагностики инфекций за час. Скоро также подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин.

26 января Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным призвала ввести противокоронавирусные меры в тех регионах, где это еще не сделано. Она подчеркнула, что случаи «омикрона» уже зарегистрированы в 72 регионах России. При этом доля «дельты» у новых пациентов снизилась до 47,9%.