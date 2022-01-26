Голикова призвала ввести антиковидные ограничения в регионах из-за роста заражения «омикроном»

Зампред правительства Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным призвала ввести противокоронавирусные меры в тех регионах, где это еще не сделано.

Голикова подчеркнула, что случаи «омикрона» уже зарегистрированы в 72 регионах России. При этом доля «дельты» у новых пациентов снизилась до 47,9%.

За последнюю неделю число новых заражений коронавирусом увеличилось на 102,4%, а госпитализаций стало на 9,3% больше. Коснулось это и детей. По словам Голиковой, только за последние два дня число госпитализаций детей с коронавирусом увеличилось на 36,5%.

В ближайшее время ученые прогнозируют пик очередной волны заражений, так что нагрузка на больницы и поликлиники будет колоссальной. Только в Подмосковье за 24 января на горячую линию поступило более 66 тысяч звонков с просьбой вызвать врача на дом.

В связи с этим местным властям поручили утвердить графики работы детских учреждений — школ и садов, чтобы снизить скорость распространения инфекции. Также до конца января регионам обещали выделить дополнительные 7,3 миллиарда, которые пойдут на лечение амбулаторных пациентов.