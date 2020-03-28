Instagram призвал всех оставаться дома. И создал специальную Stories

Instagram начал собирать отдельную Stories со стикерами «Оставайтесь дома». Она появляется первой перед историями остальных подписок пользователя. Так социальная сеть призывает людей не выходить на улицу и соблюдать самоизоляцию.

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет выходной. Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа. Жителей призвали как можно меньше выходить на улицу — только в крайних случаях, а также отказаться от общения и встреч с друзьями и родственниками. Чтобы сократить риск заражения, их попросили как можно больше времени проводить дома. К этому призыву присоединился и Instagram.

Созданная Stories так и называется — «Дома». Туда попадают истории людей, на которых подписан пользователь, но только если они использовали специальный стикер «Оставайтесь дома».

Источник фото: Instagram

По последней информации, в России новым типом коронавируса заразились 1264 человека. Из них 228 человек заболели за последние сутки. Во всех регионах страны принимаются меры, чтобы не дать вирусу распространиться.