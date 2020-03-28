    28 марта 2020, 13:19

    Instagram призвал всех оставаться дома. И создал специальную Stories

    Нина Петлинова

    Instagram начал собирать отдельную Stories со стикерами «Оставайтесь дома». Она появляется первой перед историями остальных подписок пользователя. Так социальная сеть призывает людей не выходить на улицу и соблюдать самоизоляцию.

    Президент России Владимир Путин во время своего обращения к жителям страны заявил, что неделя с 28 марта по 5 апреля будет выходной. Это сделано для того, чтобы остановить распространение коронавируса нового типа. Жителей призвали как можно меньше выходить на улицу — только в крайних случаях, а также отказаться от общения и встреч с друзьями и родственниками. Чтобы сократить риск заражения, их попросили как можно больше времени проводить дома. К этому призыву присоединился и Instagram.

    Созданная Stories так и называется — «Дома». Туда попадают истории людей, на которых подписан пользователь, но только если они использовали специальный стикер «Оставайтесь дома».

    Источник фото: Instagram

    По последней информации, в России новым типом коронавируса заразились 1264 человека. Из них 228 человек заболели за последние сутки. Во всех регионах страны принимаются меры, чтобы не дать вирусу распространиться.