Иностранцам в РФ рассказали, как получить сертификат о вакцинации на полгода

В настоящее время между Россией и зарубежными странами отсутствует взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Однако иностранцы в РФ могут получить сертификат на полгода.

Для этого гражданам других стран необходимо сдать тест на антитела. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщило РИА «Новости».

«Либо иностранный, либо российский гражданин, переболевший за рубежом или вакцинированный иностранной вакциной, может, приехав в Россию, также пройти тест на антитела, и при наличии антител получить документ сроком действия на шесть месяцев», — пояснила она.

По словам вице-премьера, сейчас ведомства ведут работу с иностранными государствами по взаимному признанию препаратов для профилактики коронавируса.

Ранее Голикова отмечала, что сертификат получить смогут переболевшие коронавирусом, но не обратившиеся к врачу. Для этого гражданам также следует сдать тест на антитела. При их наличии человеку выдадут сертификат сроком на полгода. Те, у кого есть положительный результат ПЦР-теста и антитела, смогут пользоваться документом в течение года. Возможность предоставили россиянам, перенесшим COVID-19 после 1 января 2021 года.

Вакцинацию специалисты продолжают называть самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает 4%.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что уровень антител к SARS-CoV-2 не может быть основанием для принятия решения об иммунизации.