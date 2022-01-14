Измерение антител к коронавирусу назвали пустым занятием

Уровень антител к SARS-CoV-2 не может быть основанием, чтобы принимать решение об иммунизации. Такое заявление сделал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов.

Он сказал, что согласен с заявлением Всемирной организации здравоохранения о том, что такой подход не имеет под собой научных оснований. По его мнению, проверка титров иммуноглобулинов перед вакцинацией — пустое занятие.

«Самое правильное — просто вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, — через полгода. В этом случае мы достигнем максимального результата — и индивидуального, и популяционного», — сообщил специалист РБК.

При этом врачи настаивают на то, что вакцинация — наиболее надежный способ защиты от коронавируса. Глава Минздрава РФ Михаила Мурашко говорил, что среди заболевших ковидом не более 4% привитых, при этом тяжелые случаи единичны. Об этом написало РИА «Новости».

В России прививку от коронавируса делают бесплатно. В данный момент коллективный иммунитет в стране, по сведениям с сайта стопкоронавирус.рф, составляет 62,6%.

Ранее Чуланов заявил, что непривитые люди — плацдарм для эволюции ковида.