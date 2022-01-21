Названа группа пациентов, которым нужна срочная госпитализация при «омикроне»

Срочная госпитализация необходима маленьким детям, заразившимся «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

В беседе с Ura.ru Болибок отметил, что еще одно коварство этого штамма в том, что ковидом стали чаще болеть дети.

Болезнь, по словам иммунолога, протекает, подобно ротовирусу или энтеровирусу, как кишечная инфекция с кожной сыпью, но только в более сильной форме.

Кроме того, заболевание вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором могут быть боли в горле. Дети при таком состоянии могут отказываться от еды и питья. Также у них появляются повышенная температура, рвота и понос.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость. В таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», — объяснил иммунолог.

Участившиеся случаи заражения коронавирусом детей и подростков связаны с мутацией спайк-белка возбудителя, при помощи которого он проникает в клетки. Рецепторов ACE2 у детей и подростков меньше, чем у взрослых. Поэтому уханьский вариант коронавируса их почти не заражал. Но штамм «дельта» научился проникать в молодые организмы, а «омикрон» окажется еще сильнее.