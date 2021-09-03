Инфекционист Тимаков спрогнозировал новую вспышку коронавируса через месяц

Коронавирус полностью не исчезнет никогда. Вспышки заболеваемости будут происходить один-два раза в год. В России эпидемическая ситуация снова ухудшится через три-четыре недели. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Пики заболеваемости [ковидом] все равно будут один-два раза в год. Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре», — спрогнозировал Тимаков.

По словам собеседника издания, обстановка стабилизируется к концу декабря, зима будет стабильной в эпидемическом плане, а весной все будет зависеть от мутаций коронавируса. Инфекционист подчеркнул, что прививку пока сделало недостаточное количество россиян, поэтому от повторной вспышки страна не защищена.

Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в России в начале лета. После этого региональные власти ввели жесткие ковидные ограничения. Эти меры ускорили ход масштабной вакцинации в два раза. За все время пандемии в стране выявили 6 956 318 случаев COVID-19. От последствий заражения SARS-CoV-2 умерли 184 812 человек.