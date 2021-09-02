Число умерших от ковида в России приблизилось к 185 тысячам

За сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 798 человек. Общее число жертв ковида достигло 184 812. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня медики выявили 18 985 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 6 956 318 заразившихся коронавирусом. Выздоровели 18 669 заболевших, всего — 6 218 048. Москва снова вышла на первое место в списке регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев заболевания с показателем 1864 новых пациента. На втором месте — Санкт-Петербург (1330), на третьем — Московская область (614).

Ситуация с коронавирусом в России после весеннего затишья резко ухудшилась в начале лета. Региональные власти оперативно отреагировали на рост числа заражений и ввели жесткие ограничения. Эти ковидные меры ускорили ход масштабной вакцинации в два раза. К осени эпидемическая обстановка начала стабилизироваться.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ситуация с пандемией в стране стала управляемой. По его словам, это произошло благодаря вакцинам.