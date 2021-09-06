Штамм коронавируса «мю» способен обходить защиту некоторых антител. Это вызывает беспокойство ученых, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

«Беспокойство вызывает то, что у него есть ряд мутаций, которые могут свидетельствовать, что он может обходить защиту определенных антител. Вот, что мы имеем в виду, когда говорим, что следим за этим», — сказал Фаучи телеканалу CBS.

При этом он добавил, что пока «мю»-штамм не представляет серьезной угрозы. Хотя специалисты серьезно относятся ко всем мутациям коронавируса. На территории США продолжает доминировать штамм «дельта».

По словам инфекциониста, информации об эффективности вакцин против «мю»-штамма все еще нет. Но Фаучи выразил уверенность, что существующие препараты могут справиться со всеми вариантами инфекции.

Новый штамм коронавируса «мю» впервые выявили в январе 2021 года в Колумбии. За это время мутацию нашли уже в 39 странах, включая США, Великобританию и Японию. Сейчас за штаммом следят специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).