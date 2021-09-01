Новая мутация коронавируса есть в 39 странах. Штамм «мю» может быть устойчив к вакцинам

Колумбийские врачи зимой выявили новый штамм коронавируса. Мутация получила название «мю» и начала распространяться на другие страны. Теперь за новым вариантом вируса следят специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Эксперты ВОЗ отметили, что со временем все вирусы меняются, и коронавирус не является исключением.

«Большинство изменений практически не влияют на свойства вируса. Однако некоторые изменения могут повлиять на свойства вируса, такие как скорость его распространения, тяжесть связанного с ним заболевания или эффективность применения вакцин», — пояснили на сайте организации.

С января 2020 года сотрудники ВОЗ вместе с партнерами следят за штаммами коронавируса, вызывающими интерес (VOI–Variants of Interest). Такие мутации либо имеют генетические изменения, влияющие на характеристики вируса, либо могут приводить к значительной передаче инфекции.

За время пандемии специалисты отслеживали штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта». С 30 августа ВОЗ расширила список интересующих мутаций, добавив в него штамм «мю».

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Во время предварительного исследования удалось выяснить, что вариант B.1.621 может ускользать от атаки иммунных клеток. Такая способность делает существующие вакцины менее эффективными против нового штамма. При этом ученые подчеркнули, что для подтверждения информации необходимо провести дополнительные исследования. Пока за поведением «мю» продолжают наблюдать.

Случаи заражения

Новый штамм коронавируса «мю» впервые выявили в январе 2021 года в Колумбии. Сначала произошли несколько локальных вспышек заражения, а затем заболевания стали фиксировать в других странах Латинской Америки.

Сейчас распространенность «мю» в Колумбии составляет 39% (842 случая), а в соседнем Эквадоре —13%. Последние данные ВОЗ показывают, что до 25 августа выявили 48 случаев заражения «мю»-штаммом. На предыдущей недели цифра составляла 50 случаев.

При этом в базе данных GISAID говорится о 3,7 тысячи случаев инфицирования вариантом B.1.621 в разных странах. Начиная с января «мю» штаммом заражались жители не только Центральной и Латинской Америки, но и США, Великобритании и Японии. Мутацию нашли уже в 39 странах.

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Как заявило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в июне и июле медики зафиксировали два случая заражения штаммом «мю». Инфицированных людей выявили во время тестирования на коронавирус тех, кто прилетает в Японию. Министерство отметило, что продолжит сотрудничать с ВОЗ и другими странами для борьбы против распространения коронавируса.

В конце июля глава медицинского фонда Jackson Health Systems Карлос Мигойя рассказал WPLG, что «мю»-штамм диагностируют у 10% пациентов Университета Майами. Колумбийский вариант коронавируса стал третьим по распространенности в городе. Первые два места заняли «дельта» и «гамма».

Ранее изучением штамма «мю» занялись медики Биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа. Они выяснили, что вакцина Pfizer/Biontech показывает хорошую сопротивляемость новой мутации. По словам специалистов, этот вариант коронавируса не скажется на эффективности применения препаратов. Результаты работы медиков в конце июля появились в журнале Journal of Medical Biology.