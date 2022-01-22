Академик РАН рассказал о способе борьбы с «омикроном» с помощью водки

Ингаляции водкой могут помочь справиться со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

«Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — сказал академик «Радио 1».

Он добавил, что во время распространения инфекции важно соблюдать социальную дистанцию, а также не забывать мыть руки и промывать нос. Колесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. Без крайней необходимости такие места лучше не посещать.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что появление сразу насморка, головной боли, расстройства стула и осиплости почти на 100% говорит о заражении «омикроном». При этом об инфицировании могут свидетельствовать не только комплекс симптомов, но и какое-то одно проявление.

Штамм коронавируса «омикрон» выявили осенью 2021 года в ЮАР. Новый вариант вируса зафиксировали уже в 110 странах мира.