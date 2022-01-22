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    22 января 2022, 02:43

    Академик РАН рассказал о способе борьбы с «омикроном» с помощью водки

    Академик РАН Колесников: бороться с «омикроном» можно с помощью ингаляций водкой

    Дарья Бунякова

    Ингаляции водкой могут помочь справиться со штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников.

    Академик РАН рассказал о способе борьбы с «омикроном» с помощью водки

    «Вдыхание паров алкоголя до определенной степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», — сказал академик «Радио 1».

    Он добавил, что во время распространения инфекции важно соблюдать социальную дистанцию, а также не забывать мыть руки и промывать нос. Колесников предупредил, что наибольший шанс подхватить инфекцию в общественном транспорте и в медицинских учреждениях. Без крайней необходимости такие места лучше не посещать.

    Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что появление сразу насморка, головной боли, расстройства стула и осиплости почти на 100% говорит о заражении «омикроном». При этом об инфицировании могут свидетельствовать не только комплекс симптомов, но и какое-то одно проявление.

    Штамм коронавируса «омикрон» выявили осенью 2021 года в ЮАР. Новый вариант вируса зафиксировали уже в 110 странах мира.