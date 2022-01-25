Инфекционист рассказал, кто вероятнее всего заразится «омикроном»

Штамм коронавируса «омикрон» может овладеть любым человеком, который раньше не болел COVID-19. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию «омикроном», — заявил он РИА «Новости».

Он объяснил такую тенденцию тем, что «омикрон» распространяется гораздо более быстро, чем предыдущие версии коронавируса, и отметил, что это вполне может уровнять количество оказавшихся на больничном месте из-за него или других штаммов, даже если он вызывает менее тяжелое течение болезни.

Ранее Горелов сообщал, что количество детей среди подхвативших коронавирус после начала распространения «омикрона» выросло до 15%, тогда как раньше их доля составляла 10-11%.

Впервые штамм «омикрон» выявили на территории Ботсваны и ЮАР. Сейчас он становится доминирующим на всей планете.