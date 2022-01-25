Доля детей среди заразившихся коронавирусом после начала активного распространения штамма «омикрон» выросла до 15%. Ранее она оставалась в пределах 10-11%. С таким заявлением выступил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Эксперт рассказал «РИА Новости», что такие данные говорят о высокой заразности нового штамма для всех возрастных категорий.

«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к „омикрону“ приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев», — сказал он.

Впервые новый вариант коронавируса, который позже получил название «омикрон», обнаружили в ноябре прошлого года. Его выявили на территории Ботсваны и ЮАР. Специалисты считают, что этот штамм может быть более заразным, чем другие, для привитых и переболевших COVID-19 людей. При этом «омикрон» распространяется быстрее, чем его предшественники, и постепенно становится доминирующим во всем мире.